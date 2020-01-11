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Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

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16:45   11 Января 2020
Ближнее зарубежье

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины в субботу, 11 января.

Стороны договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке черных ящиков сбитого украинского «Боинга», а также о трехстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в скором времени.

По данным пресс-службы, Макрон пообещал содействовать расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных. Отмечается, что глава Франции сообщил Зеленскому о начале «формальной процедуры начала международного расследования» в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Также главы государств обсудили дальнейшие шаги для исполнения достигнутых в рамках «нормандского саммита» договоренностей.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, рухнул утром 8 января под Тегераном. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большая часть из них — граждане Ирана и Канады.

Власти Ирана 11 января назвали причиной трагедии «человеческий фактор». «Боинг» был сбит непреднамеренно на фоне повышенной боеготовности из-за возможного ответа на ракетные удары по американским базам в Ираке.

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Автор: Арсений Аскольский
#макрон #зеленский

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