В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям по ограничению просмотра ТВ детьми

В Роспотребнадзоре назвали «нормативы» по просмотру телевизора юными зрителями. Ограничения необходимы для того, чтобы здоровье детей не ухудшилось от просмотра ТВ.

В ведомстве заявили, что очень часто родители не контролируют время, которое их дети проводят за просмотром телевизора. Важное значение для здоровья также имеет расстояние, с которого дети смотрят ТВ и освещение в комнате в момент просмотра.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, расстояние от глаз ребенка до телеэкрана должно быть не менее трех метров. Специалисты рекомендуют родителям находится рядом с детьми во время просмотра ТВ.

Детям в возрасте до семи лет не рекомендуется смотреть телевизор более 30 минут в день. Подростки до 18 лет могут позволить себе проводить за просмотром ТВ не более трех часов в день.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно пользоваться мобильным телефоном. По информации ведомства, телефонный разговор должен длится не более двух минут, перерыв между звонками должен составлять 15 минут.