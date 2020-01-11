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16:43   11 Января 2020
Весь мир

Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировала авантюра США, которые убили иранского генерала на территории Ирака. Об этом в комментарии изданию «ПолитРоссия» заявил политолог Юрий Самонкин. По его словам, все это стало продолжением продвигаемой Вашингтоном политики, в результате которой осуществили вторжение в Ирак, где США якобы угрожали.

Генералитет иранских вооруженных сил подтвердил, что украинский «Боинг» непреднамеренно сбили в результате «ошибки на человеческом уровне». глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что авиакатастрофа — «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

«Действительно, человеческий фактор имеет место быть в данной ситуации», — согласился Юрий Самонкин.

Назревший конфликт активизировал разведывательные беспилотники США в регионе, продолжил политолог. Трагедию, случившуюся из-за человеческого фактора, вызвало американское вмешательство.

«Американские беспилотники могли осуществить провокацию, двигаясь тем же курсом, что и украинский самолет. Поэтому, думаю, США сейчас попытаются скрыть свою причастность к данному крушению и информационно замаскировать свои действия», — добавил Юрий Самонкин.

Если США не остановить, тогда подобные трагедии повторятся, считает политолог. Ведь действия Вашингтона на Ближнем Востоке носят исключительно разрушительный характер, поэтому всему мировому сообществу стоит поднять вопрос о выводе американского контингента из региона, резюмировал Юрий Самонкин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #боинг #ближний восток

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