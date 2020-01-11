Франция саботирует призыв к перемирию в Ливии, считает Чавушоглу

Франция пытается саботировать инициативу Москвы и Анкары о перемирии в Ливии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Франция пытается саботировать любую инициативу, к которой она сама не имеет отношения. Она постоянно поддерживает незаконные формирования, в том числе оказывая военную поддержку и являясь таким образом причиной продолжения хаоса в Ливии», — отметил глава турецкого МИД.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали стороны прекратить огонь с 00:00 воскресенья, 12 января. Согласно инициативе Москвы и Анкары, участники конфликта должны сесть за стол переговоров.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. В настоящий момент в стране стоит двоевластие. На востоке страны заседает избранный народом парламент, в Триполи – боевики ПНС Ливии.