Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 11 января, поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби. Обсудили ливийскую проблематику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ проинформировал наследного принца Абу-Даби о результатах переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 8 января в Стамбуле. Также в ходе разговора условились продолжить контакты на различных уровнях.

«Владимир Путин высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», — резюмировали в Кремле.