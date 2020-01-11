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16:09   11 Января 2020
Весь мир

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 11 января, поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби. Обсудили ливийскую проблематику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ проинформировал наследного принца Абу-Даби о результатах переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 8 января в Стамбуле. Также в ходе разговора условились продолжить контакты на различных уровнях.

«Владимир Путин высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта», — резюмировали в Кремле.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ливия #абу-даби

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