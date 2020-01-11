Беглов заверил, что нового подрядчика гимназии в Пушкине проверяют каждую неделю

Нового подрядчика, ответственного за реконструкцию гимназии №406 в Пушкине, проверяют еженедельно. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В ходе рабочего объезда Пушкинского района, губернатор Петербурга посетил гимназию №406, два здания которой расположены на Церковной и Леонтьевской улицах. В 2019 году был разорван контракт с субподрядчиком, который затянул сроки реконструкции объекта. Новый контракт был заключен осенью 2019 года.

Беглов заверил, что гимназия №406 сможет принять детей первого сентября этого года. Для того, чтобы отслеживать ход реконструкции, нового подрядчика проверяют еженедельно.

«Задача одна — ввести объект к первому сентября. Каждую неделю председатель комитета по строительству и глава района проводят здесь оперативки для того, чтобы дети смогли прийти сюда в начале учебного года», — заявил Беглов.

Во время рабочего объезда, губернатор Петербурга также побывал на открытии детского сада в поселке Шушары, проверил ход ремонта в здании женской консультации № 44 в Пушкине, а также пообщался с юными спортсменами из спортшколы в Павловске. Беглов также заявил, что в будущем социальная инфраструктура в Шушарах будет налажена.