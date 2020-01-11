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15:42   11 Января 2020
Россия

Беглов пообещал, что с нехваткой социальных построек в Шушарах разберутся за пять лет

Беглов пообещал, что с нехваткой социальных построек в Шушарах разберутся за пять лет

Проблема с нехваткой социальной инфраструктуры в поселке Шушары будет решена в течение пяти лет. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

За указанный срок будет разрешен дисбаланс между количеством социальных и жилых построек в населенном пункте.

«За один день все проблемы с нехваткой социальной инфраструктуры в Шушарах не решить, но мы работаем. Чтобы полностью решить этот вопрос, нам для начала предстоит еще заработать более 600 миллиардов рублей», — отметил губернатор.

Беглов заявил, что выданные ранее разрешения на строительства отменить нельзя, но на все жилые комплексы будет распространяться социальное обременение. В будущем, полноценная инфраструктура будет появляться наравне с жилыми постройками.

В субботу, 11 января, губернатор Петербурга во время рабочего объезда Пушкинского района проверил ход строительства здания гимназии №406. Контракт с новым субподрядчиком по строительству объекта был заключен осенью 2019 года.

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Автор: Роман Самойлов
#губернатор #санкт-петербург #жилье #инфраструктура #беглов #шушары

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