Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный готов платить за непризнание организации иностранным агентом в РФ, чтобы не потерять финансирование от западных инвесторов-русофобов.Об этом пишет IReactor.

Министерство юстиции РФ вменяет ФБК нежелание зарегистрироваться в этом статусе, сообщили в пресс-службе ведомства. Минюст напомнил, что согласно законам, НКО, которая после регистрации будет работать в качестве иноагента, обязана подать заявление о включении ее в реестр. В противном случае на должностных лиц будет наложен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а на юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

Помощник депутата Госдумы РФ Константина Слыщенко Тимур Баязитов отметил, что в случае регистрации ФБК иноагентом Навального ждут повышенные налоги. Также блогеру придется декларировать доходы «фонда», чего он делать не желает. Навальный готов платить любые штрафы, лишь бы не признавать ФБК иноагентом, отметил собеседник издания.

Баязитов напомнил, что Навальный получает деньги от западных спонсоров для ведения деятельности на территории РФ, и не всегда эта деятельность является законной.

«ФБК, видимо, тоже имеет некоторые инвестиционные моменты, связанные с иностранными спонсорами. Поэтому блогер хочет исключить свой фонд из реестра иноагентов и показать своим пользователям, что это якобы не получает иностранных денег», — заявил специалист.

Навальный получает у иностранных спонсоров деньги на антироссийскую деятельность, связанную, в основном, компрометирующими материалами в отношении чиновников и бизнесменов. Баязитов заметил, что Навальный — миллионер, который заработал деньги в России.