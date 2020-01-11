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15:52   11 Января 2020
Весь мир

Трагедии с «Боингом» не произошло, если бы США не убили Сулеймани, считает Коротченко

Трагедии с «Боингом» не произошло, если бы США не убили Сулеймани, считает Коротченко

Иран признал вину, поэтому виновные понесут ответственность по закону. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, Иран выплатит компенсацию за самолет и погибших людей.

«Перед нами ошибка расчета ПВО, который неправильно квалифицировал, что за цель находится в его зоне поражения. С другой стороны, понятно, что повышенная нервозность иранских военных связана с внешнеполитическим контекстом», — добавил Коротченко.

Трагедии с «Боингом» не произошло, если бы США не убили Сулеймани, считает Коротченко

Действительно, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подтвердил, что предварительные выводы внутреннего расследования национальных вооруженных сил показали — украинский «Боинг» сбили в Тегеране из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

Понятно, что повышенная нервозность иранских военных связана с внешнеполитическим контекстом, продолжил Коротченко. Диалог между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными развивался крайне негативно.

«Произошла трагедия, но мы должны рассматривать эту ситуацию в широком контексте и понимать, что, если бы не было удара американского беспилотника по кортежу Сулеймани, всего этого не произошло бы», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #боинг #общество

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