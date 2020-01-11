Военный эксперт считает, что «сценарий» крушения «Боинга» в Иране написали США

Военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что Вашингтон мог заставить Иран признать ошибку со сбитым украинским «Боингом» при помощи давления. Это еще раз подтверждает актуальность старого политического слогана «Янки, гоу хом», сообщает журнал «Слово и дело».

В ВС Ирана заявили, что причиной крушения украинского лайнера «Боинг 737» под Тегераном стало попадание в судно ракеты ПВО Ирана, совершенное по ошибке. Однако, «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, близкий к ВПК РФ, сообщает, что ПВО могли поразить самолет из-за американского беспилотника, который совершал маневры в этом квадрате. По словам эксперта, украинский «Боинг» более заметен, чем БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США, и поэтому стал более предпочтительной целью для системы ПРО Ирана.

У военных Ирана не было причин выпускать ракету по украинскому самолету. Практически все пассажиры лайнера были гражданами Ирана. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что за крушением «Боинга» стоит вовсе не Тегеран. США могли вынудить Иран признаться в произошедшем.

«Я придерживаюсь мнения, что это сделали не иранцы, это – дело рук третьей стороны, которая заинтересована в том, чтобы одних столкнуть, других – подтолкнуть и так далее», — считает Хатылев.

Хатылев не видит веских причин для атаки на самолет украинских авиалиний со стороны Ирана. Он напомнил, что аэродром, над которым сбили «Боинг» существует с 40-х годов и маршруты гражданских авиаперевозок существуют в этом районе не первый год.

Военный эксперт считает, что все происходящее на Ближнем Востоке – четко спланированный сценарий со стороны Вашингтона. При помощи давления Тегеран вынудили озвучить версию о попадании в украинский самолет ракеты ПВО.По мнению Хатылева, все провокации со стороны США налицо. Они "дали бумажку" Канаде с приказом доложить о данных разведки. Глава Украины Владимир Зеленский, по мнению эксперта, также играет в этой политической игре не последнюю роль.

Хатылев напомнил об инциденте с авиакатастрофой в 1983 году, когда США обвинили СССР в уничтожении южнокорейского лайнера. По мнению военного эксперта, над Сахалином был сбит разведывательный самолет США, а гражданский упал недалеко от Японии, причем он был пустым и следовал в автоматическом режиме.

Самолет МАУ был сбит ракетой 8 января в 5.44 по московскому времени. Лайнер с девятью членами экипажа и 167 пассажирами разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. Эксперты сходятся во мнении, что вина за гибель людей лежит на США, которые убийством иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом спровоцировали конфликт.