Более 10 БПЛА США прятались за гражданские самолеты в момент трагедии с «боингом» в Иране

По вине Вашингтона в Иране произошла авиакатастрофа украинского «Боинга 737». США все больше угрожают мировой безопасности и планомерно уничтожают неугодные им страны. Все чаще всплывает старый политический лозунг «янки, гоу хом».

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. Никто из 176 человек, находящихся на борту, не выжил. В ВС Ирана заявили, что лайнер был сбит силами ПВО по ошибке. Виной всему стал человеческий фактор, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Дипломат отметил, что после обострений отношений Тегерана и Вашингтона, иранское командование было на высочайшем уровне готовности. Военные приняли «Боинг 737» за враждебную цель, поскольку он находился в близости к военному центру Революционной гвардии. Таким образом, из-за авантюризма Соединенных Штатов в регионе был сбит самолет другого государства. Власти Ирана выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что все виновные будут наказаны.

Военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в своем интервью «Nation News» согласился с тем, что крушение «Боинга» — следствие провокаций со стороны США.

«Лично я считаю, что была американская провокация, потому что в этот момент в воздухе находилось более десяти беспилотников. И сами перемещения этих воздушных средств провоцировали иранские ВВС, тем более это были ударные беспилотники, которые всегда могли начать обстрел. Касательно американцев, они максимально выжмут эту ситуацию в свою пользу и, очевидно, начнут ставить условия и давить на эту катастрофу», — считает эксперт.

Михайлов отметил, что Иран в конфликте с США продемонстрировал достойное ракетное вооружение и показал «свою силу духа».

«Мы видели фотографии американских баз, и там нанесен серьезный урон, все ракеты попали в цель. Так что Иран продемонстрировал свою силу духа, не все примут такое решение», — заявил Михайлов.

В сложившейся ситуации Иран дал понять всему миру – эскалации США можно положить конец. Эксперты считают, что все ближневосточные страны должны заявить, что не желают видеть на своей территории американский контингент.