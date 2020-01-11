ФБК повторяет судьбу «Мемориала» и зарабатывает штрафы за нарушение закона об иноагентах

Признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» может пойти по пути другого иноагента — «Мемориала» и заработать штрафы на сумму в несколько миллионов рублей, если не разместит на всех дочерних сайтах специальную маркировку.

Директор ФБК Иван Жданов получил два уведомления от Минюста РФ с требованием 31 января явиться в ГУ Минюста по Москве, чтобы составить два протокола об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ («Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента»). По словам самого Жданова, ФБК грозят штрафы до полумиллиона рублей.

Минюст готовится штрафовать ФБК и меня как директора за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тыс рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось pic.twitter.com/Zio3cEe4gB — Ivan Zhdanov (@IoannZH) January 10, 2020

«Правозащитный» иноагент

Вполне возможно, что фонд может пойти по пути «Мемориала» и «коллекционировать» штрафы. «Правозащитную» организацию-иноагента на сегодняшний день 22 раза оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Речь идет об отсутствии маркировки в группе во «ВКонтакте» «1968. Год прав человека», которая также принадлежит «Мемориалу».

Организации могут грозить еще шесть штрафов. Соответствующие иски от Роскомнадзора об отсутствии маркировки по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение без указания статуса иноагента») суд рассмотрит в ближайшее время. На сегодняшний день «Мемориал» накопил штрафов на 4,5 миллиона рублей.

Несмотря на то, что статус иноагента правозащитная организация получила еще в 2014 году, на протяжении пяти лет «Мемориал» систематически отказывается выполнять закон и своевременно размещать на своих сайтах упоминание об особом статусе, за что получает крупные штрафы. При этом в организации не скрывали, что существуют в том числе и на иностранные деньги. В частности, «Мемориал» получал средства на продолжение деятельности от «Национального фонда поддержки демократии», который финансируется напрямую из Конгресса США, а также от «Европейского фонда в защиту демократии» (EED), спонсора цветных революций по всему миру.

Чужие деньги в фонде

Статус иноагента ФБК получил в октябре 2019 года. Минюст РФ нашел в деятельности фонда признаки НКО, выполняющей функции иностранного агента. Чтобы «помочь другу» Алексею Навальному в ноябре того же года олигарх Евгений Чичваркин открыл британское отделение ФБК в Лондоне для сбора «пожертвований» от тех, кто не может напрямую переводить финансы структуре Навального.

Требования законодательства в фонде выполнили частично. Например, маркировка отсутствовала у «РосЯмы» и «Рос ЖКХ», но на новогодних праздниках указание о статусе иноагента уже было. YouTube-канал «Навальный Live», также принадлежащий блогеру, пока не разместил маркировки, что может обернуться новым штрафом для ФБК.

«Фонд борьбы с коррупцией» сейчас находится в тяжелом финансовом положении, о чем свидетельствуют посты сотрудника ФБК Владимира Милова в соцсетях. Подчиненный Навального в последние недели просил подписчиков материально «поддержать работу фонда», поскольку ФБК приходится выплачивать штрафы за организованные фондом летние беспорядки во время избирательной кампании в Мосгордуму. ФБК может пойти по пути «Мемориала» и собрать внушительную сумму штрафов, однако не сможет ее выплатить из-за отсутствия должного финансирования.

Примечательно, что после просьб Милова о материальной поддержке фонду удалось собрать всего лишь 1,5 миллиона рублей, в то время, когда над НКО висел штраф 4,7 миллиона рублей. Однако ФБК удалось выплатит столь крупную сумму целиком, хотя неизвестно, откуда были перечислены остальные 3,2 миллиона рублей. Поскольку сотрудники ФБК перестали открыто предоставлять реквизиты для перечисления денег и делают это только после запроса в социальных сетях, вполне вероятно, что недостающую сумму фонд мог получить от теневых кредиторов.