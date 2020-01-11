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14:35   11 Января 2020
Весь мир

СМИ США проталкивают американское оружие, дискредитируя Су-57 — военный эксперт

СМИ США проталкивают американское оружие, дискредитируя Су-57 — военный эксперт

Журналисты американского издания The National Interest обнародовали материал, в котором заявили, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, обладающих F-22 Raptor и F-35 Lightning II. По их словам, Су-57 низко финансируют, затягивают разработки, также отсутствует многосерийное производство.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии Nation News напомнил, что Су-57 только принимают на вооружение, поэтому доработка истребителя займет определенное время. В ближайшее время появится новое ракетное вооружение, а для Су-57 часть уже создали.

«Мы не устраиваем гонки, потому что, когда начинается гонка, это сказывается на качестве. Я полагаю, что это выдумки The National Interest для того, чтобы поднять рейтинг американской техники», — добавил Юрий Кнутов.

СМИ США проталкивают американское оружие, дискредитируя Су-57 — военный эксперт

Подобный вброс — очередная попытка американских СМИ подорвать авторитет РФ, чем США несколько лет занимаются в рамках информационной войны. Подобные атаки спонсируют прямиком из американского бюджета, о чем уже не раз предупреждали российские эксперты.

В 2019 году Запад пытался повлиять на внутреннюю обстановку в РФ при помощи СМИ, соцсетей и поисковиков. Вашингтон порывался вмешаться в российские выборы, запускал политическую рекламу во время дня тишины, публиковал большое количество фейков и совершал кибератаки во время прямой линии российского лидера.

По словам Юрия Кнутова, возможно, американская сторона снижает рейтинг российского истребителя в глазах мировой общественности после того, как Су-57 начал закупать Алжир.

«Эти истребители становятся востребованными на международном рынке, и их нужно дискредитировать и проталкивать американское оружие», — резюмировал военный эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #общество #су-57

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