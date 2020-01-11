Facebook удаляет посты об иранском генерале Сулеймани в связи с санкциями США

Администраторы соцсети Facebook официально заявили, что действительно блокировали и блокируют посты в поддержку убитого по приказу Дональда Трампа иранского командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Мы работаем в условиях санкций США, которые в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР и его командование», — говорится в заявлении, сделанном на CNN.

Сотрудники Facebook добавили, что из американской социальной сети также удаляют страницы пользователей и организаций Ирана, которые попадают под санкции США. Хотя в Иране доступ в Facebook и Instagram заблокирован, передает Федеральное агентство новостей.

Социальная сеть давно следует политической цензуре. В 2018–2019 году заблокировали или удалили страницы многих российских пользователей и СМИ, которых обвинили якобы во вмешательстве в выборы президента США. После убийства иранского генерала Сулеймани Facebook открыто признал, что выполняет указания американского правительства, кого считать «террористами».