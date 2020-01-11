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14:39   11 Января 2020
Россия

Организаторам незаконных акций в РФ безразлична судьба их участников, уверен политолог

Организаторам незаконных акций в РФ безразлична судьба их участников, уверен политолог

Организаторов летних незаконных митингов в Москве стоило наказать более сурово. Такое мнение в беседе с изданием «Слово и дело» выразил политолог и экономист Александр Дудчак.

Этим летом столицу затронула серия незаконных митингов и провокаций. Их организаторами выступили «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму, уличенные в фальсификации подписей. Юрист так называемого ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь получила штрафы более чем на миллион рублей. Кроме того, возместить ущерб потребовали «Мосгортранс» и «Автодороги».

Ранее стало известно, что «фонд» собрал почти два миллиона рублей денег доверчивых россиян. Осталось еще 1,7 миллиона рублей. Издание отмечает, что никто не помог задержанным в ходе незаконных акций, однако просьбы «задонатить» от ФБК появились в соцсетях сразу же.

Организаторы московских митингов уже показали безразличие к судьбе их участников, отмечает издание. «Оппозицию» не волнует состояние города, а также комфорт и безопасность столичных жителей.

Дудчак уверен, что поступать с организаторами незаконных митингов нужно по всей строгости закона. Он подчеркнул, что нынешние законы действуют слишком мягко.

«Но если они еще и просят сброситься на эти штрафы, это их личное дело, особенно если находятся "буратины", которые готовы помогать и закапывать свои заработанные деньги. А может не заработанные, а взятые у мамы и папы на школьные завтраки», — считает собеседник издания.

Дудчак признал, что во многих странах силы меньшинства пытаются повлиять на ситуацию через незаконные акции. В частности, это происходит во Франции и Гонконге.

 «Кто-то занимается централизованной подготовкой и активизацией этого меньшинства, которое якобы выступает за демократию, но на самом деле совершенно игнорирует основный принцип демократии – волеизъявление и признание воли большинства», —резюмировал политолог.

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Автор: Арсений Аскольский
#навальный #фбк #митинги

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