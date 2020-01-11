США должны быть признаны на Ближнем Востоке оккупантами и изгнаны, считают в Госдуме

Любой суд вправе призвать Соединенные Штаты к ответственности за сбитый под Тегераном «Боинг», заявил Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров в своем интервью изданию «Инфореактор». После этого фраза «янки гоу хом» вполне может найти реальное воплощение.

«Если мы говорим об ответственности правового характера, то в любом бы суде была установлена ответственность США, которые организовали такой хаос на территории Ирана», — отметил Федоров.

Депутат напомнил, что напряженная ситуация между Вашингтоном и Тегераном началась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В официальном заявлении Ирана по поводу трагедии с украинским «Боингом 737» говорится, что причиной ошибки стал человеческий фактор. Действия США на Ближнем Востоке спровоцировали иранские ПВО на удар по самолету, которые летел над важнейшими объектами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Федоров назвал действия Вашингтона в Иране и Ираке самонадеянными и преступными. Убийство Сулеймани из-за слухов о якобы возможных действиях генерала в отношении США – это просто глупость, уверен парламентарий. Это вопиющее нарушение международного законодательства, ведь Вашингтон уничтожил Сулеймани «на всякий случай», без судебного разбирательства и выдвижения обвинений.

«Надо, чтобы международное право в вопросах "предупредительных" действий США было жестче реализовано, нельзя за тысячи километров от своей территории кого-то убивать просто потому, что так захотелось. Вот это главный момент, его надо реализовывать», — подчеркнул Федоров.

Депутат заявил, что ближневосточным государствам необходимо прекратить договариваться с Соединенными Штатами о мнимом «военном сотрудничестве». Страны Ближнего Востока должны во всеуслышание заявить, что не хотят видеть американский контингент на своей территории.

Политик резюмировал, что если Иран и Ирак предпримут такой ход, то с этого момента можно будет назвать американцев на Ближнем Востоке интервентами и оккупантами, а это значит, что можно будет применять любые действия для их изгнания с оккупированной территории.

По данным «Live Report» незадолго до авиакатастрофы в небо над Тегераном поднялся американский беспилотник MQ-9 Reaper. Он вполне мог прикрыться от средств иранской противовоздушной обороны траекторией полета гражданского лайнера, заявил военный эксперт и бывший летчик Алексей Дворцов.