Более 100 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано в 2019 году в РФ

Более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировано в прошлом году в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в субботу, 11 января.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии в Москве инспекторы ГИБДД задержали 475 водителей.

Напомним, МВД совместно с Минкомсвязи прорабатывает создание приложения, которое будет фиксировать случаи нарушения ПДД и направлять данные о них в правоохранительные органы.