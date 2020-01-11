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Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов
Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

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13:19   11 Января 2020
Россия

Более 100 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано в 2019 году в РФ

Более 100 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано в 2019 году в РФ

Более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировано в прошлом году в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в субботу, 11 января.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии в Москве инспекторы ГИБДД задержали 475 водителей.

Напомним, МВД совместно с Минкомсвязи прорабатывает создание приложения, которое будет фиксировать случаи нарушения ПДД и направлять данные о них в правоохранительные органы.

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Автор: Арсений Аскольский
#гибдд

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