Беглов открыл детский сад в Ленсоветовском

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на торжественное открытие детского сада № 11 в Ленсоветовском, который заработает с 13 января. Глава города осмотрел новый детсад, в котором есть все необходимое для комфортного пребывания малышей, включая бассейн, передают «Невские новости».

Александр Беглов поздравил детей и родителей с открытием долгожданного детского сада. Также губернатор поблагодарил строителей, которые «поднажали» и сдали объект.

«В феврале-марте месяце этот детский сад заполнится детишками. Есть какие-то маленькие недоделки, недочеты, они выявятся в процессе и исправятся», — сказал глава города.

В детском саду организуют 13 групп, из них для детей ясельного возраста сделают три, а для ребят от трех до семи лет — восемь. В ДОУ сделают две группы для малышей с нарушениями речи.