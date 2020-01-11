Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что космической отрасли страны необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. По его словам, на сегодняшний момент это «ахиллесова пята» отрасли.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство», — отметил Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что главная задача руководства Роскосмоса – найти пути оздоровления отрасли. По словам Борисова, в России есть все возможности для того, чтобы страна гордилась своей космической индустрией.

Вице-премьер отметил, что в 90-х годах в стране сложилась непростая ситуация. В России «увлеклись» использованием западной элементной компонентной базы, что привело к остановке или передвижке вправо работ.