Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям по ограничению просмотра ТВ детьми

В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям по ограничению просмотра ТВ детьми

 Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов

Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов
Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией
Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

 Франция саботирует призыв к перемирию в Ливии, считает Чавушоглу

Франция саботирует призыв к перемирию в Ливии, считает Чавушоглу
В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям по ограничению просмотра ТВ детьми

В Роспотребнадзоре дали рекомендации родителям по ограничению просмотра ТВ детьми

 Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов

Навальный не хочет признавать ФБК иноагентом из-за западных спонсоров-русофобов
Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией
Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

Трагедия с украинским «Боингом» может повториться, если США не покинут Ближний Восток

 Франция саботирует призыв к перемирию в Ливии, считает Чавушоглу

Франция саботирует призыв к перемирию в Ливии, считает Чавушоглу
12:32   11 Января 2020
Россия

Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Вице-премьер Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли России

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что космической отрасли страны необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. По его словам, на сегодняшний момент это «ахиллесова пята» отрасли.

«Сегодня задача отрасли — сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство», — отметил Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что главная задача руководства Роскосмоса – найти пути оздоровления отрасли. По словам Борисова, в России есть все возможности для того, чтобы страна гордилась своей космической индустрией.

Вице-премьер отметил, что в 90-х годах в стране сложилась непростая ситуация. В России «увлеклись» использованием западной элементной компонентной базы, что привело к остановке или передвижке вправо работ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #космос #борисов #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...