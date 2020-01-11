Вулкан Синдакэ извергается на юге Японии
Специалисты зафиксировали извержение вулкана Синдакэ, который расположен в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии. Об этом сообщил представитель Главного метеорологического агентства. По его словам, извержение зафиксировали в 15.05 по местному времени (09.05 по московскому). Столб дыма поднялся на высоту около двух километров.
Последний раз вулкан Синдакэ извергался в ноябре 2019 года. Япония разработала пятиуровневую шкалу предупреждений. Сейчас в районе Синдакэ подняли уровень опасности до третьего. Людям запретили приближаться к горе.
В августе 2019 года Япония зафиксировала два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано, а в 2018 случилось непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано. Через два месяца зафиксировали самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге Японии.
????地震予知の検証 【発表】12月31日(再) 【震源】大隅半島東方沖、鹿児島湾、種子島近海、薩摩半島西方沖周辺 【喚起】火山活動も頭に入れて備えましょう ↓ #噴火 11日(土)15時05分、鹿児島県口永良部島が噴火しました https://t.co/QTvOBpK8IJ #口永良部島 去年2月2日以来で、約11か月ぶり。— 地震予知ミタテ (@jishin_mitate) 11 января 2020 г.