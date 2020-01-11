Вулкан Синдакэ извергается на юге Японии

Специалисты зафиксировали извержение вулкана Синдакэ, который расположен в центре острова Кутиноэрабудзима на юге Японии. Об этом сообщил представитель Главного метеорологического агентства. По его словам, извержение зафиксировали в 15​​​.05 по местному времени (09.05 по московскому). Столб дыма поднялся на высоту около двух километров.

Последний раз вулкан Синдакэ извергался в ноябре 2019 года. Япония разработала пятиуровневую шкалу предупреждений. Сейчас в районе Синдакэ подняли уровень опасности до третьего. Людям запретили приближаться к горе.

В августе 2019 года Япония зафиксировала два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано, а в 2018 случилось непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано. Через два месяца зафиксировали самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге Японии.