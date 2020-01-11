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13:04   11 Января 2020
Россия

Политика США на Ближнем Востоке стала причиной трагедии с украинским «Боингом» — Абзалов

Политика США на Ближнем Востоке стала причиной трагедии с украинским «Боингом» — Абзалов

США спровоцировали удар Ирана по украинскому «Боингу, обострив ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с «НьюИнформ» выразил ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев, рухнул утром 8 января под Тегераном. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большая часть из них — граждане Ирана и Канады.

Власти Ирана 11 января назвали причиной трагедии «человеческий фактор». «Боинг» был сбит непреднамеренно на фоне повышенной боеготовности из-за возможного ответа на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Многие эксперты считают, что вина за сбитый «Боинг» лежит на Соединенных Штатах. Политолог напомнил, что именно Вашингтон инициировал обострение на Ближнем Востоке, которое привело к жертвам — пострадали люди, которые оказались в самолете.

Собеседник издания напомнил также о риске, которому подверглась гражданская авиация, которая массово летит через коридор, связанный с Ираном.

«То, что Иран не целенаправленно стрелял в самолет, а после ракетной атаки он готовился к нападению и в этом случае риск ошибки серьезно возрос, это факт. И то, что Иран сейчас признает это фактически – это попытка показать обострение, которое началось по вине США», — считает политолог.

Последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют, что США пора уходить из региона, отмечает издание. Иран продолжит добиваться выхода американских войск. В этом страну всецело поддерживает Ирак, который ранее уже потребовал вывести военный контингент из страны, напоминают журналисты.

«Как показала практика, нормально находиться на территории Ирака без серьезной поддержки крайне сложно», — резюмировал Абзалов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #боинг

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