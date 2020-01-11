Беспилотник США прикрылся самолетом Украины от ракет ПВО Ирана, считает военный эксперт

Крушение украинского «Боинга 737» — трагедия для Ирана, вина за которую лежит на Соединенных Штатах Америки. Об этом в своем интервью изданию «Полит Эксперт» заявил политолог Владимир Шаповалов.

В субботу, 11 января, ВС Ирана заявили, что сбили украинский «Боинг 737» непреднамеренно, по ошибке. Трагедия произошла на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа был убит Иранский генерал Касем Сулеймани. В день крушения лайнера, 8 января, Иран проводил операцию возмездия за убийство своего генерала.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что главной причиной произошедшей трагедии стал человеческий фактор. Крушение лайнера произошло на фоне кризиса, связанного с авантюризмом Соединенных Штатов. В ходе операции «Мученик Сулеймани» Иран нанес удары по американским базам в Ираке и ожидал ответ от Пентагона. Средства ПРО работали на перехват любого летательного аппарата, производящего разведку.

По данным «Live Report» незадолго до авиакатастрофы в небо над Тегераном поднялся американский беспилотник MQ-9 Reaper. Он способен летать на предельной высоте в заданном квадрате и уничтожать наземные цели.

Есть вероятность, что оператор беспилотника намеренно прикрыл его траекторией украинского лайнера от иранских ракет. США имеют технические возможности для этого, заявил заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

«Вашингтон часто демонстрировал эти технические возможности. Эксперты, которые будут в дальнейшем анализировать трагедию, должны учесть версию провокаций США», — отметил эксперт.

Тегеран не мог намеренно сбить «Боинг» — на борту не было ни одного американца, большинство пассажиров составляли граждане Ирана. Это говорит о том, что Вашингтон, вероятно, просто подставил Тегеран.

«Конечно, это трагедия, прежде всего, для самого Ирана, и гибель этих людей – трагическая случайность. Но и это факт, что эта случайность вызвана конфликтом, который был спровоцирован Соединенными Штатами. Вашингтон несет как минимум косвенную ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем и Среднем Востоке», — заявил Шаповалов.

Американский беспилотник вполне мог прикрыться от средств Иранской противовоздушной обороны траекторией полета гражданского лайнера, заявил военный эксперт и бывший летчик Алексей Дворцов. Он подчеркнул, что технически это абсолютно возможно.

«Высота, которую успел набрать самолет до трагедии примерно две с половиной тысячи метров. Это стандартная рабочая высота для беспилотника. Скорость у них так же примерно была одинаковой – 350 или 400 километров в час. <…> Мало того, известны инциденты, когда американские БПЛА, прикрывались грузовыми или гражданскими лайнерами во время выполнения своих задач», — объяснил Дворцов.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИД Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли.