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12:15   11 Января 2020
Россия

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль Lada Priora сбил двух человек на пешеходном переходе в Невском районе Петербурга. Мужчина и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный главк ГИБДД в субботу, 11 января.

ДТП случилось рано утром в субботу на проспекте Большевиков у дома 21.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, вечером 7 января мужчина в Петербурге сбил насмерть двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.

 

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Автор: Арсений Аскольский

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