Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль Lada Priora сбил двух человек на пешеходном переходе в Невском районе Петербурга. Мужчина и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональный главк ГИБДД в субботу, 11 января.

ДТП случилось рано утром в субботу на проспекте Большевиков у дома 21.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, вечером 7 января мужчина в Петербурге сбил насмерть двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.