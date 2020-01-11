Шерин призвал США покинуть Ближний Восток после трагедии с «Боингом» в Иране

Иранская сторона официально признала, что сбила украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США». Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что авиакатастрофа стала еще одним аргументом для того, чтобы призвать «янки гоу хоум с Ближнего Востока».

«Случившееся однозначно говорит о том, что американцам нужно уходить с Ближнего Востока», — сказал Александр Шерин.

По его словам, Вашингтон постепенно навязал американскую волю всему миру и незаметно оккупировал новые территории. Теперь у США тысячи американских военных баз по всему миру. Иран в одиночку не заставит американцев уйти с территории Ирака, но группа влиятельных государств сможет это сделать.

«Пока такого объединения нет», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что предварительные выводы внутреннего расследования национальных вооруженных сил показали — украинский самолет был сбит в Тегеране из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США».