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11:47   11 Января 2020
Весь мир

Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал заявление властей Ирана по поводу крушения украинского лайнера «Боинг 737». Глава Украины ждет от Ирана полного признания вины и наказания тех, кто причастен к крушению самолета.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину… Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию», — написал Зеленский.

Глава Украины выразил надежду на то, что расследование по сбитому над Тегераном «Боингу 737» пройдет без задержек и искусственных препятствий.

В субботу, 11 января, ВС Ирана заявили, что украинский лайнер «Боинг 737» был сбит непреднамеренно, случайно. Виной стал человеческий фактор: самолет пролетал над одним из важных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят силами противовоздушной обороны за вражеский. Официальные лица страны заявили, что Иран сожалеет о «непростительной ошибке» и выразили соболезнования по поводу случившегося.

Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИД Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли.

Напомним, что в начале года в Багдаде силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Трагедия с украинским «Боингом» произошла на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали Иран на удар, в результате которого потерпел крушение украинский самолет.

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Автор: Роман Самойлов
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