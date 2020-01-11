Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал заявление властей Ирана по поводу крушения украинского лайнера «Боинг 737». Глава Украины ждет от Ирана полного признания вины и наказания тех, кто причастен к крушению самолета.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину… Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию», — написал Зеленский.

Глава Украины выразил надежду на то, что расследование по сбитому над Тегераном «Боингу 737» пройдет без задержек и искусственных препятствий.

В субботу, 11 января, ВС Ирана заявили, что украинский лайнер «Боинг 737» был сбит непреднамеренно, случайно. Виной стал человеческий фактор: самолет пролетал над одним из важных объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и был принят силами противовоздушной обороны за вражеский. Официальные лица страны заявили, что Иран сожалеет о «непростительной ошибке» и выразили соболезнования по поводу случившегося.

Украинский «Боинг 737» потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране. В МИД Украины уточнили, что на момент крушения на борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли.

Напомним, что в начале года в Багдаде силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Трагедия с украинским «Боингом» произошла на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Депутат Государственной думы России Юрий Швыткин заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали Иран на удар, в результате которого потерпел крушение украинский самолет.