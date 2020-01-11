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11:50   11 Января 2020
Россия

Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA

Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA

ОКР выступит в суде в качестве третьей стороны. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, ОКР на следующей неделе уведомит Спортивный арбитражный суд о споре со Всемирным антидопинговым агентством по делу о санкциях к российскому спорту.

WADA в четверг, 9 января, отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение десяти дней о желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение Всемирного антидопингового агентства.

«В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица», — заявил Поздняков.

 Адвокатов, которые защитят интересы, уже анонсировали, поэтому остались технические детали, резюмировал глава ОКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#допинг #wada #окр #cas

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