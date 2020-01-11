Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA

ОКР выступит в суде в качестве третьей стороны. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, ОКР на следующей неделе уведомит Спортивный арбитражный суд о споре со Всемирным антидопинговым агентством по делу о санкциях к российскому спорту.

WADA в четверг, 9 января, отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА по поводу санкций в отношении российского спорта. В течение десяти дней о желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение Всемирного антидопингового агентства.