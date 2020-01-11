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11:41   11 Января 2020
Россия

Глава Минпросвещения РФ рассказала об оценке «зачет» в школьных аттестатах

Глава Минпросвещения РФ рассказала об оценке «зачет» в школьных аттестатах

Новый порядок выдачи школьных аттестатов позволит учителям ставить «зачтено» за такие предметы, как ИЗО, музыка и физкультура. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Глава ведомства отметила, что некоторые школы давно используют «зачет» — «незачет», но в аттестате все оценки так или иначе все равно сводятся к пятибалльной системе.

По словам Васильевой, не у всех детей «на отлично» получается бегать, прыгать, рисовать и петь. Министр считает, что ставить тройку в аттестат  из-за отсутствия музыкального слуха — неверно.

«Подчеркну: выбор останется за школой», — добавила Васильева.

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Автор: Арсений Аскольский
#минпросвещения

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