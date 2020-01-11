Названы главные номинанты на премию «Оскар» 2020 года

Журнал «The Hollywood Reporter» (THR) назвал вероятных номинантов на премию «Оскар» в 2020 году в номинации «Лучший фильм». В их число вошла картина «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, военная драма «1917» Сэма Мендеса и «Паразиты» от корейского режиссера Пон Чжун Хо.

По версии THR наибольшие шансы получить премию в номинации «Лучший фильм» у картины «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе. Фильм рассказывает о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал работать на преступную группировку. Издание оценивает шансы «Ирландца» стать фильмом года в 99,9%.

На втором месте картина «Паразиты», повествующая о молодом парне из небогатой семьи. У героя появляется возможность стать репетитором в обеспеченном доме. Фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» пропитан атмосферой Америки конца 1960-х годов и рассказывает о жизни не совсем успешного голливудского актера и его дублера. Картина «1917» — жестокая военная драма о судьбе двух солдат во время Первой мировой войны.

«Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за «Оскар» в нынешнем году. Именно они отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки. Было бы крайне удивительно, если бы какой-либо из этих фильмов не был номинирован на «Оскар», — отметили в THR.

В число вероятных претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» также вошла картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм показывает историю становления одного из главных злодеев вселенной комиксов «DC» — Джокера, разворачивающуюся на фоне погрязшего в преступности вымышленного города Готэм.