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11:22   11 Января 2020
Весь мир

Названы главные номинанты на премию «Оскар» 2020 года

Названы главные номинанты на премию «Оскар» 2020 года

Журнал «The Hollywood Reporter» (THR) назвал вероятных номинантов на премию «Оскар» в 2020 году в номинации «Лучший фильм». В их число вошла картина «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, военная драма «1917» Сэма Мендеса и «Паразиты» от корейского режиссера Пон Чжун Хо.

По версии THR наибольшие шансы получить премию в номинации «Лучший фильм» у картины «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе. Фильм рассказывает о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал работать на преступную группировку. Издание оценивает шансы «Ирландца» стать фильмом года в 99,9%.

На втором месте картина «Паразиты», повествующая о молодом парне из небогатой семьи. У героя появляется возможность стать репетитором в обеспеченном доме. Фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» пропитан атмосферой Америки конца 1960-х годов и рассказывает о жизни не совсем успешного голливудского актера и его дублера. Картина «1917» — жестокая военная драма о судьбе двух солдат во время Первой мировой войны.

«Совершенно очевидно, что эти четыре фильма лидируют в борьбе за «Оскар» в нынешнем году. Именно они отмечены Гильдией продюсеров Америки и Гильдией режиссеров Америки. Было бы крайне удивительно, если бы какой-либо из этих фильмов не был номинирован на «Оскар», — отметили в THR.

Названы главные номинанты на премию «Оскар» 2020 года

В число вероятных претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» также вошла картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Фильм показывает историю становления одного из главных злодеев вселенной комиксов «DC» — Джокера, разворачивающуюся на фоне погрязшего в преступности вымышленного города Готэм.

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Автор: Роман Самойлов
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