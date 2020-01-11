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Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

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Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией
Беспилотник США прикрылся самолетом Украины от ракет ПВО Ирана, считает военный эксперт

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 Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

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11:25   11 Января 2020
Россия

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение до 17:00 субботы, 11 января. Причина — мокрый снег и гололедица на дорогах.

Спасатели рекомендуют жителям Москвы соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, автовладельцам стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

«Будьте внимательны и осторожны», — подчеркнули в МЧС.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России,

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #гололед

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