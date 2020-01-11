Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение до 17:00 субботы, 11 января. Причина — мокрый снег и гололедица на дорогах.

Спасатели рекомендуют жителям Москвы соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, автовладельцам стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

«Будьте внимательны и осторожны», — подчеркнули в МЧС.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России,