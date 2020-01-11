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Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

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Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA
Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией
Беспилотник США прикрылся самолетом Украины от ракет ПВО Ирана, считает военный эксперт

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 Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек
11:17   11 Января 2020
Весь мир

Трагедия с «Боингом» в Иране была спровоцирована США, считают в Госдуме

Трагедия с «Боингом» в Иране была спровоцирована США, считают в Госдуме

США спровоцировали Иран на удар, в результате которого разбился украинский «Боинг-737». Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

Пассажирский «Боинг-737» упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. В субботу, 11 января, иранские ВС признали, что случайно сбили украинский самолет. Иранский лидер Хасан Рухани добавил, что ракеты выпустили из-за человеческой ошибки, которая привела к ужасной катастрофе.

Трагедия случилась спустя несколько дней после того, как силы США по инициативе американского лидера Дональда Трампа убили в Ираке генерала Касема Сулеймани, которого в Иране называли национальным героем. Вооруженные силы Ирана в ответ ударили по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #иран #боинг

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