Трагедия с «Боингом» в Иране была спровоцирована США, считают в Госдуме

США спровоцировали Иран на удар, в результате которого разбился украинский «Боинг-737». Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Пассажирский «Боинг-737» упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. В субботу, 11 января, иранские ВС признали, что случайно сбили украинский самолет. Иранский лидер Хасан Рухани добавил, что ракеты выпустили из-за человеческой ошибки, которая привела к ужасной катастрофе.

Трагедия случилась спустя несколько дней после того, как силы США по инициативе американского лидера Дональда Трампа убили в Ираке генерала Касема Сулеймани, которого в Иране называли национальным героем. Вооруженные силы Ирана в ответ ударили по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака.