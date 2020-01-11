«Одноклассники» показали пример адекватной реакции на критику, в отличие от Facebook

Отказ Facebook и Тwitter выполнять требования российского законодательства нарушает безопасность Рунета и его независимость. Такое мнение в беседе с ФАН выразили глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, Александр Малькевич и член совета по СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Западные соцсети используют незаконные блокировки, вмешиваются в выборы РФ, нарушают налоговое законодательство, дают площадки деструктивным элементам. При этом цензура у интернет-гигнатов ориентирована на русскоязычных пользователей, взгляды которых не нравятся их кураторам, отмечает издание.

Российские соцсети должны занять в Рунете нишу недобросовестных конкурентов из США, считает Манукян. «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут поучиться у западных ресурсов полезному, но не брать на вооружение то плохое, что Facebook и Twitter пытаются насаждать в РФ.

Ранее «Одноклассники» без предупреждения удалили страницу Манукяна после поста про Аллу Пугачеву с критикой «голубых огоньков». Благодаря заступничеству Малькевича через сутки соцсеть вернула блогеру его аккаунт. Это хороший знак: в отличие от американских соцсетей, «Одноклассники» показали пример адекватной реакции на критику, отмечает Манукян. Он уверен, что быстро разобраться в ситуации помогло именно вмешательств Малькевича, который написал о ситуации в своем Telegram-канале

В беседе с ФАН Манукян прокомментировал неожиданные действия российской соцсети.

«Напомню, если вдруг администрация этой соцсети забыла: в пункте пять статьи 29 Конституции РФ написано: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается"» — отметил Манукян.

Он поблагодарил Малькевича за поддержку и отметил, что ждет извинений от «Одноклассников».

Российским «ВКонтакте» и «Одноклассникам», следует строго придерживаться российского законодательства, а не слепо копировать политику ресурсов из США, подчеркнул собеседник ФАН.