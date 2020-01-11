Украинский «Боинг» мог оказаться на одном курсе с беспилотником США MQ-9 Reaper

Иран принял украинский пассажирский «Боинг» за вражеский самолет в ожидании ответа Вашингтона на удары по американским базам в Ираке, которые Тегеран нанес в качестве мести за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявили в генштабе ВС Ирана.

Иранские военные ожидали ответных действий от США. Об этом в комментарии «КП» заявил источник, близкий к военно-промышленному комплексу. По его словам, противовоздушные силы Ирана должны препятствовать любым способам проведения разведки вблизи национальных границ и уничтожать беспилотники.

Эксперт полагает, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог оказаться на одном курсе с боевым или разведывательным американским беспилотником MQ-9 Reaper, который петляет на предельной высоте в заданном квадрате.

«И даже если летающие объекты на радарах были на разных высотах, гражданский самолет мог оказаться более заметен и предпочтительнее для иранской ракеты», — добавил источник.

Украинский «Боинг-737» упал через шесть минут после вылета из аэропорта в Тегеране. Погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что пассажирский самолет сбили под Тегераном «непреднамеренно».