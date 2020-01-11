Новым султаном Омана стал министр культуры и наследия Хейсам бен Тарик Аль Саид

Новым султаном Омана после смерти Кабуса бен Саида Аль Саида стал министр наследия и культуры страны Хейсам бен Тарик Аль Саид. Он принес присягу в субботу, 11 января, сообщило гостелевидение Омана.

Султан Омана умер накануне после долгой болезни. Ему было 79 лет. В связи с его смертью в Омане объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней.

Новый султан из правящей семьи Омана — двоюродный брат скончавшегося правителя. Ему 66 лет, он занимает пост министра наследия и культуры с 2002 года.