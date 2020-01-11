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Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Петербурге

Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA

Олимпийский комитет РФ на следующей неделе подаст заявление в CAS о споре с WADA
Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией
Беспилотник США прикрылся самолетом Украины от ракет ПВО Ирана, считает военный эксперт

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 Зеленский недеется, что расследование по сбитому «Боингу» пройдет без задержек

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10:28   11 Января 2020
Весь мир

Новым султаном Омана стал министр культуры и наследия Хейсам бен Тарик Аль Саид

Новым султаном Омана стал министр культуры и наследия Хейсам бен Тарик Аль Саид

Новым султаном Омана после смерти Кабуса бен Саида Аль Саида стал министр наследия и культуры страны Хейсам бен Тарик Аль Саид. Он принес присягу в субботу, 11 января, сообщило гостелевидение Омана.

Султан Омана умер накануне после долгой болезни. Ему было 79 лет. В связи с его смертью в Омане объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней.

Новый султан из правящей семьи Омана — двоюродный брат скончавшегося правителя. Ему 66 лет, он занимает пост министра наследия и культуры с 2002 года.  

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Автор: Арсений Аскольский
#оман

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