Жилье около станций Московских центральных диаметров подорожало
Запуск МЦД улучшил транспортную доступность десятков районов столицы и городов Подмосковья. Об этом сообщил представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По его словам, жилье около диаметров за счет открытия новых станций и развития прилегающей территории подорожало.
«Цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15 процентов в восьми районах Москвы и до 20 процентов в городах Подмосковья», — добавили в департаменте.
Сильнее всего подорожало жилье в районе Москворечье-Сабурово – на 15,1 процента, в Северном районе – на 14,7 процента, а на третьем месте – Дмитровский район с подорожанием жилья до 14 процентов. В Подмосковье жилье подорожало в Одинцово и Подольске (до 12 процентов), в Лобне (до 11 процентов, в Нахабино (до 20 процентов).
Самыми популярными станциями МЦД ????за первые дни 2020 стали Царицыно и Тушинская, на 7% и 8% соответсвенно пассажиропоток больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерке лидеров оказались станции Савеловский вокзал, Белорусский вокзал и Одинцово. pic.twitter.com/Fbm6amkrUv— Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) 10 января 2020 г.