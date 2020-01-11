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10:18   11 Января 2020
Россия

Жилье около станций Московских центральных диаметров подорожало

Жилье около станций Московских центральных диаметров подорожало

Запуск МЦД улучшил транспортную доступность десятков районов столицы и городов Подмосковья. Об этом сообщил представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По его словам, жилье около диаметров за счет открытия новых станций и развития прилегающей территории подорожало.

«Цены на жилье вблизи станций МЦД уже выросли до 15 процентов в восьми районах Москвы и до 20 процентов в городах Подмосковья», — добавили в департаменте.

Сильнее всего подорожало жилье в районе Москворечье-Сабурово – на 15,1 процента, в Северном районе – на 14,7 процента, а на третьем месте – Дмитровский район с подорожанием жилья до 14 процентов. В Подмосковье жилье подорожало в Одинцово и Подольске (до 12 процентов), в Лобне (до 11 процентов, в Нахабино (до 20 процентов).

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #жилье #общество #мцд

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