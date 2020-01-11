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9:52   11 Января 2020
Россия

Новая система С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в феврале

Новая система С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в феврале

Расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступят на боевое дежурство в Ленинградской области в феврале. Об этом сообщил представитель Западного военного округа.

«Заступление новой системы С-400 «Триумф» на боевое дежурство спланировано на середину февраля», — добавил он.

По информации ЗВО, сейчас все настраивают, проверяют работоспособность и функционирование узлов и агрегатов. В конце 2019 года военные приняли новую систему С-400 «Триумф» у представителей завода-изготовителя на полигоне «Капустин яр» в Астраханской области.

Провели проверочные боевые и экспериментальные стрельбы, а после совершили комбинированный марш протяженностью более двух тысяч километров в Ленинградскую область в пункт постоянной дислокации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #с-400 #триумф #зво

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