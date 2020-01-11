Иран случайно сбил «Боинг» из-за человеческой ошибки, спровоцированной США — Зариф

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» сбили под Тегераном «непреднамеренно». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. По его словам, причина крушения «Боинг-737» — «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. ???? — Javad Zarif (@JZarif) 11 января 2020 г.

Украинский самолет пролетал вблизи военного объекта Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поэтому «Боинг-737» приняли за «вражескую цель». Самолет сбили в «условиях повышенной боевой готовности», которая была связана с возможным ответом Вашингтона на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее американские военные ударили по автоколонне в районе аэропорта Багдада и убили командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. 8 января ВС Ирана нанесли ответный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака.