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Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

 Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

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9:19   11 Января 2020
Весь мир

Иран случайно сбил «Боинг» из-за человеческой ошибки, спровоцированной США — Зариф

Иран случайно сбил «Боинг» из-за человеческой ошибки, спровоцированной США — Зариф

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» сбили под Тегераном «непреднамеренно». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. По его словам, причина крушения «Боинг-737» — «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

Украинский самолет пролетал вблизи военного объекта Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поэтому «Боинг-737» приняли за «вражескую цель». Самолет сбили в «условиях повышенной боевой готовности», которая была связана с возможным ответом Вашингтона на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее американские военные ударили по автоколонне в районе аэропорта Багдада и убили командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. 8 января ВС Ирана нанесли ответный удар по двум американским базам, которые дислоцируются на территории Ирака.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #боинг #общество

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