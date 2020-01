Иран случайно сбил «Боинг» из-за человеческой ошибки, спровоцированной США — Зариф

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» сбили под Тегераном «непреднамеренно». Об этом заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. По его словам, причина крушения «Боинг-737» — «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. ????