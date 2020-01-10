Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране «Боинг» летел по безопасному коридору

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, комментирую авиакатастрофу над Тегераном с украинским «Боингом» 737, заверил, что самолет летел по выделенному для него безопасному коридору. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы анализировали коридор, по которому шел самолет. Даже коридор из международного аэропорта был на 100% правильным. Самолет придерживался коридора во время взлета из международного аэропорта, поэтому ничего не указывало на то, что самолет в опасности», — заявил министр на пятничном брифинге.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из аэропорта Тегерана около 6 утра 8 января 2020 года и через шесть минут пропал с радаров. Еще через две минуты после этого он обрушился на землю в 20 километрах от места вылета и взорвался, унеся жизни всех пассажиров и бортовой команды, включая двоих пилотов. На данный момент известно о 176 погибших, среди них были граждане семи стран: Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Большее число пассажиров были иранцами и канадцами.