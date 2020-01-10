РФ сделала первый шаг к миру в Ливии, предложив прекратить огонь в регионе

Инициативу России прекратить огонь в Ливии положительно оценили легитимные органы страны, однако это только первый шаг на пути к миру в регионе. Об этом специальный корреспондент ФАН, журналист-международник Аббас Джума рассказал «ПолитРоссии».

«Российская инициатива о перемирии в Ливии – это, безусловно, прекрасно. Мы все за прекращение огня. Будь то Ливия, или Сирия, или Ирак, или Афганистан. Вряд ли вы найдете адекватного человека, выступающего за войну, кровь, насилие и так далее», – считает Джума.

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали конфликтующие стороны прекратить огонь в Ливии с 12 января. Журналист напомнил, о сделанном накануне заявлении главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, которым главнокомандующий ЛНА очевидно поддержал инициативу Путина. Однако Джума обратил внимание, что это инициатива – это только первый шаг на пути к миру.

«Другой вопрос, как все это дело будет реализовываться и как это будет выглядеть на практике. В теории всегда все звучит очень заманчиво, но в данном случае речь идет о том, насколько это российско-турецкое соглашение будет воплощено в жизнь», – объясняет собеседник «ПолитРоссии».

Джума обратил внимание, что несмотря на соглашение между главами России и Турции, Анкара провожает оказывать террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии военную поддержку.

ПНС Ливии было сформировано согласно Схиратскому соглашению, однако срок правления временного правительства истек еще в 2018 году. С тех пор правительство больше не является легитимным. Более того, боевики ПНС многократно фигурировали в докладах ООН о пытках и торговле людьми.