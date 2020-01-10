Милонов осудил девушек за «волосатые» фото в сети

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что у него вызывают отвращение девушки, демонстрирующие небритые ноги и подмышки в рамках флешмоба #Januhairy за сохранение окружающей среды. По его мнению, таким образом девушки просто привлекают внимание.

«Это идиотизм. Люди готовы любым способом снискать славы и привлечь к себе внимание. Хайпожоры обычные. Это называется "назло американцам не буду чистить зубы"», – высказал депутат свое мнение «Народным новостям».

Флешмоб запустила студентка Эксетерского университета Великобритании Лора Джексон, чтобы собрать деньги для борющейся за экологию организации Tree Sistrs.

Милонов не видит пользы для окружающей среды в этом флешмобе. Депутат посоветовал активисткам вместо того, чтобы публиковать спорные фотографии, отказаться от смартфонов и интернета.

«Компьютеры, все-таки, работают от электричества, а электричество часто вырабатывается небезопасным способом», – отметил Милонов.

Депутат добавил, что свои «волосатые» фото девушки снимают на мобильные телефоны, в которых находятся вредные для природы аккумуляторы.

В заключение Милонов выразил мнение, что если девушки не начнут придерживаться элементарной этики, то скоро ими никто не будет интересоваться.