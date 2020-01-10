Вишневский в эфире «Эха Петербурга» пропиарил вброс США о виновности Ирана в авиакатастрофе

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский в эфире «Эха Петербурга» прокомментировал авиакатастрофу над Тегераном. Парламентарий поддержал фейк, распространяемый США, о повреждении самолета ракетой «Тор».

Вишневского пригласили в качестве гостя в программу «Особое мнение» на радио «Эхо Петербурга». Беседуя с Татьяной Троянской, депутат высказал свое мнение насчет трагедии с крушением самолета в Иране 8 января 2020 года. Он долго обсуждал события, происходящие в Иране, в частности крушение «Боинга» украинской авиакомпании.

Давая оценку случившемуся, Вишневский заявил, что главной причиной считает попадание в корпус самолета ракеты.

«Что касается причин. Я слежу довольно внимательно за тем, что выкладывается. Скорее всего, самолет был сбит. Преднамеренно или непреднамеренно — это большой вопрос. Возможно, по ошибке. Возможно, как говорится, пуляли в белый свет, как в копеечку, по любым целям. Надеюсь, расследование это покажет», — заявил он.

Вишневский также убежденно отметил, что, по его мнению, Россия будет делать все, чтобы продвинуть идеи невиновности Ирана.

Такое поведение парламентария выглядит не просто неполиткорректно, но и не неэтично, ведь по сути он заявляет надежду на то, что «расследование докажет» вину Ирана. Так, он выдает желаемое за действительное, критикует Иран и Россию, а происходит все это на фоне его крайне положительного отношения к Израилю, находящегося в напряженных отношениях с иранскими властями.

Ярая убежденность политика крайне не объективна в условиях отсутствия однозначного мнения по поводу причин крушения «Боинга» среди международного сообщества. Большое количество зарубежных информационных агентств солидарны с изначальной версией иранской стороны, согласно которой причиной катастрофы стала неисправность самолета. Об этом писало и агентство Reuters со ссылкой на пять источников и разведслужб Соединенных Штатов, Канады и европейских стран, которые заявляли, что трагедия могла произойти из-за перегрева двигателя.

Кроме того, сейчас предположение о том, что «Боинг» был сбит зенитной ракетой продвигаю Штаты. Однако на фоне прошедших иранских атак по базам американцев в Ираке это просто очередной вброс США с целью отвлечь внимание аудитории от потерь во время ударов Ирана. Версию о том, что самолет сбили, не поддерживают и в иранском МИД.

И, наконец, утверждение Виневского о том, что Россия будет продвигать какую-либо конкретную позицию крайне неубедительно, ведь с момента трагедии российские представители не делали никаких однозначных заявлений. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков напротив заявил о необходимости крайне тщательного расследования и просил политических деятелей воздержаться от громких преждевременных выводов, пишет Федеральное агентство новостей.