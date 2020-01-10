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21:29   10 Января 2020
Россия

ФАН подсчитало количество антироссийских новостей за первую неделю 2020 года

ФАН подсчитало количество антироссийских новостей за первую неделю 2020 года

Журналисты ФАН проследили за активностью оппозиционных медиаисточников с начала года и подсчитали, сколько антироссийских статей успели написать либеральные СМИ в 2020 году.

В редакции ФАН отметили, что количество антироссийских публикаций в начале 2020 года значительно сократилось по сравнению с последней неделей декабря ушедшего года. Однако некоторые издания, напротив, даже нарастили свою активность.

«Эхо Москвы» и «Лента.ру» за первую неделю 2020 года успели опубликовать уже 56 и 54 антироссийских статьи соответственно. Немного отстал от них «Росбалт», который уже опубликовал 49 антироссийских новостей.

А вот проект ИноСМИ, который стал четвертым в этом рейтинге, поднялся на две строчки, по сравнению с концом прошлого года.

«Московский комсомолец» и «Радио Свобода» заметно усилили свою деятельность. Первый попал в пятерку лидеров, поднявшись на 10 строчек, а «Радио Свобода» поднялось на целых 13 строк и оказалось на 13 месте.

«МБХ-медиа» Ходорковского поднялся на шесть строк и оказался в рейтинге шестым, за ним расположились "Коммерсант", "Фонтанка" Znak и РБК.

«Русский монитор», Deutche Welle, «Медиазона» и «Век» также нарастили активность и поднялись в списке оппозиционных СМИ по количеству написанных за неделю антироссийских новостей.

Составляя список, редакция ФАН обратила внимание на события, которые освещались в прессе чаще всего: Новый год, разногласия по Второй мировой войне между Россией и Польшей, ситуация на Ближнем Востоке, убийство иранского генерала Касема Сулеймани, авиакатастрофа в Тегеране, контртерростическая операция Халифы Хафтара в Ливии.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#новости #либеральные сми

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