Депутат Власов предложил «танкистам» союз с ЛДПР

Партия «танкистов» угрожает взять Госдуму в 2021 году. Ну или, по-крайней мере, попытаться в нее пройти. Наполеоновские и не очень планы анонсировал директор пока незарегистрированной «Партии прямой демократии», он же директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров в многочисленных интервью, ссылками на которые пестрит его Facebook.

Согласно имеющейся у «танкистов» стратегии 5 марта партия проведет первый съезд. А потом попробует поучаствовать в региональных выборах сентября 2020-го года, а следом и думской кампании 2021-го.

«Шанс на это [пройти барьер], безусловно, есть, но нужно чтобы звезды сошлись удачно. И все случилось хорошо. Пока из манифеста совсем не понятно, чем эта партия отличается от либерального крыла и «Единой России». Программное предложение не сформулировано», — в беседе с «Политикой Сегодня» оценил шансы «прямых демократов» руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Члены будущей «Партии прямой демократии», среди которых анонсированы директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин и гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов, своей программой заявляют создание специальной платформы, на которой избиратели будут сами определять приоритеты политической силы. Своим логотипом партия видит изображение с «покажи, где солнце», а избирателями - любителей IT и танчиков.

Кузнецов буквально сегодня узнал о «прямых демократах», хотя в «танчики» играет давно.

«Утверждать, что пользователи будут автоматически за нее голосовать – это тоже неправильно. За эти голоса еще нужно побороться», — говорит Кузнецов.

Верит в будущее «прямых демократов» депутат Госдумы Василий Власов. Однако сразу отметил, что партия точно столкнется с трудной работой в регионах, поскольку аудитория, сведущая в IT-сфере и электронном голосовании не особо большая.

«Я не исключаю, что такая партия будет создана. И возможно достаточно много игроков популярной не только в России игры – захочет как-то себя проявить, — отметил в комментарии «Политике Сегодня» Власов. - Нам нужно посмотреть их предложение, но еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний момент, если посмотрим, как проходит голосование, то мы навряд ли увидим много на избирательном участке людей моложе 20–25 лет. К сожалению, это так. Но с этой аудиторией надо работать. Но при поддержке и при помощи работы с крупными политическими партиями, например, ЛДПР, у этого проекта (не знаю, перерастет он в политическую партию или нет, или выльется в какое-то общественное движение или организацию) может быть большое будущее».

Сам Власов что там в «танчики», вообще в компьютерные игры не играет. Сетует, что времени пока нет.