США хотят разжечь междоусобицу на Ближнем Востоке после крушения «Боинга»

США выгодно падение «Боинга», так как это поможет разжечь междоусобицу на Ближнем Востоке. Так считает военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Похоже, что все последние падения Boeing — это дело рук самих американцев, это просто им выгодно. Ситуация, которая сегодня разверчивается на Ближнем Востоке такова, что американцам выгодно, чтобы этот украинский самолет якобы «сбили» иранцы, причем российским комплексом», – рассказал Хатылев «Народным новостям».

Военный эксперт напомнил, что США открыто охотятся за нефтью на Ближнем Востоке. По мнению Хатылева, Вашингтону выгодно дестабилизировать ситуацию в Иране, ведь тогда больше никто не захочет претендовать на нефть в неспокойном регионе.

«Они думают, что Ближний Восток будет гореть и там никому не будет дела до нефти. Америка торгует нефтью и продает нефть», — пояснил Хатылев.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение над Тегераном. Все 176 человек на борту погибли. Незадолго до авиакатастрофы армия Ирана зафиксировала в небе американский беспилотник MQ-1 Predator.

Одной из версий крушения самолета являются технические неполадки в двигателе, однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом самолет был полностью исправен. США заявляют, что это Иран мог по ошибке сбить пассажирский самолет, однако многие эксперты считают такую версию неправдоподобной. Более того, США уже сбивали пассажирский «Боинг» Ирана в 1988 году в своих целях и обвинил в этом Тегеран.