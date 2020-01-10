МИД Украины не видит оснований считать крушение пассажирского «Боинга» в Тегеране терактом, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По мнению украинского ведомства, пока рано делать вывод о том, что пассажирский самолет «Боинг 737» был сбит. Пристайко пояснил, на сегодняшний день найдены не все части двигателя разбившегося самолета, а они имеют огромную важность для расследования причин катастрофы.

По словам Пристайко, в момент последнего сеанса связи пилотов с диспетчерами, ситуация на борту была штатной.

Ранее Пристайко сообщил, что США передали Украине важные сведения о разбившемся «Боинге».

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение над Тегераном. Все 176 человек на борту погибли. Незадолго до авиакатастрофы армия Ирана зафиксировала в небе американский беспилотник MQ-1 Predator. Одной из версий крушения самолета являются технические неполадки в двигателе, однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом самолет был полностью исправен.