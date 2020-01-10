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Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

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21:16   10 Января 2020
Ближнее зарубежье

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Аналитик Адаминов уверен, белорусский налог на транзит нефти никак не связан с экологией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вводит на территории страны налог на транзит нефти. Телеканал «360» побеседовал с независимым аналитиком Дмитрием Адамидовым, который убежден, что это решение отменят или не исполнят.

«Я думаю, что тут дело конечно не в экологии, а в том, что у Белоруссии с Россией есть сложности по транзитному договору по нефти. Белоруссия таким образом просто делает ответный шаг на те предложения, которые высказала Россия», — объяснил свою позицию аналитик.

Он также отметил, что Белоруссия не может настаивать на объемах прокачиваемого газа или еще чем-то. По мнению Адамидова, Минск компенсирует отсутствие дохода дополнительным налогом. Он также убежден, что такая ситуация российско-белорусских отношениях продлится не малое количество времени и заявил, что «будут какие-то реакции со стороны Москвы, потом опять реакции со стороны Минска».

Адамидов считает, что сюжеты, подобные газовому спору с Украиной, имеют непредсказуемый исход. Он также высказал мнение о том, что данный закон могут «отменить или просто не исполнять».

«Белоруссия не такой яркий партнер как Украина, но все равно тоже сложный партнер со своими интересами и мнением по любому вопросу», — сказал он.

В заключение собеседник телеканала отметил, что такое поведение Минска является вполне «нормальными переговорами», а также что обе стороны «понимают, в чем тут суть».

 

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Автор: Галина Кандинская
#россия #белоруссия

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