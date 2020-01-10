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 МИД Украины не видит оснований считать крушение пассажирского «Боинга» в Тегеране терактом

МИД Украины не видит оснований считать крушение пассажирского «Боинга» в Тегеране терактом
20:08   10 Января 2020
Весь мир

МИД Украины не спешит с выводами о том, что «Боинг» над Ираном был сбит

МИД Украины не спешит с выводами о том, что «Боинг» над Ираном был сбит

Пока рано делать вывод о том, что пассажирский самолет «Боинг 737» был сбит, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

При этом он обратил внимание, что власти Украины не отбрасывают ни одну версию крушения самолета в Тегеране. Пристайко добавил, что Киев не имеет претензий к Ирану по изучению катастрофы.

Глава украинского МИД обратил внимание, что Иран предоставил Украине доступ к месту авиакатастрофы. Более того, власти Ирана привлекли ряд стран к расследованию причины крушения «Боинга».

Пристайко подчеркнул, что фото- и видеоматериалы с места крушения требуют дополнительных проверок. По его словам, Украина намерена создать международную коалицию для расследования авиакатастрофы в Тегеране.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение над Тегераном. Все 176 человек на борту погибли. Незадолго до авиакатастрофы армия Ирана зафиксировала в небе американский беспилотник MQ-1 Predator.

Одной из версий крушения самолета являются технические неполадки в двигателе, однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом самолет был полностью исправен. США заявляют, что это Иран мог по ошибке сбить пассажирский самолет, однако многие эксперты считают такую версию неправдоподобной.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#боинг #мид украины #боинг737 #пристайко

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