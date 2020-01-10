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19:48   10 Января 2020
Весь мир

Шойгу и Эспер обсудили по телефону Ближний Восток

Шойгу и Эспер обсудили по телефону Ближний Восток

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Марком Эспером ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском ведомстве.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Марка Эспера», – сказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе обострилась 3 января, когда американские военные по приказу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Мировое сообщество решительно осудило необдуманный поступок Штатов. Трамп попытался оправдать свое решение тем, что Сулеймани якобы хотел подорвать одно из посольств США.

В ответ на убийство своего генерала Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Трамп пообещал ужесточить санкции в отношении Ирана.

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Автор: Алина Бранцевич
#иран #шойгу #ближний восток #эспер

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