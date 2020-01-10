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20:06   10 Января 2020
Весь мир

Богданов обсудил урегулирование кризиса в Ливии со спецпослаником ООН

Богданов обсудил урегулирование кризиса в Ливии со спецпослаником ООН

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов побеседовал по телефону с посланником ООН по Ливии Гассаном Саляме на тему урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Телефонный разговор инициировали в ООН.

«В ходе (разговора) обсуждалась проблематика урегулирования ливийского кризиса с акцентом на задачу эффективной координации соответствующих международных усилий», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган выпустили совместное заявление по Ливии, в котором призвали стороны к мирным переговорам.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #турция #оон #ливия

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