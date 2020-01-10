Заместитель главы МИД России Михаил Богданов побеседовал по телефону с посланником ООН по Ливии Гассаном Саляме на тему урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Телефонный разговор инициировали в ООН.

«В ходе (разговора) обсуждалась проблематика урегулирования ливийского кризиса с акцентом на задачу эффективной координации соответствующих международных усилий», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган выпустили совместное заявление по Ливии, в котором призвали стороны к мирным переговорам.