Польский президент рассказал, почему не поедет в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что не поедет в Израиль на форум памяти холокоста World Holocaust Forum из-за того, что ему на мероприятии не дают слова. Его слова передал телеканал TVP.

Дуда объяснил, что организаторы мероприятия просто-напросто не дают ему слова. Он заявил, что хотел бы лично встретиться с президентами России и ФРГ, Владимиром Путиным и Франком-Вальтером Штайнмацером. Польский лидер отметил, что хотел обсудить на форуме потери и страдания поляков и польских евреев во время Второй мировой войны, но ему в этом также отказали.

Всемирный форум, посвященный памяти холокоста пройдет 23 января на территории мемориального комплекса «Яд Вашем» в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин принял приглашение на мероприятие в сентябре 2019 года и посетит Израиль.