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МИД Украины не видит оснований считать крушение пассажирского «Боинга» в Тегеране терактом
19:42   10 Января 2020
Весь мир

Военный эксперт предрек появление «улик из соцсетей» в деле крушения «Боинга» в Тегеране

Военный эксперт предрек появление «улик из соцсетей» в деле крушения «Боинга» в Тегеране

Военный эксперт Борис Рожин в Telegram (@boris_rozhin) усомнился, что США когда-либо предоставят «секретные разведданные» и «секретные фото со спутников» крушения украинского «Боинга» в Иране. Максимум, по оценке Рожина, Штаты будут довольствоваться «неопровержимыми уликами из социальных сетей», как это было в случае с крушением малазийского «Боинга» в Донбассе, об этом сообщает ФАН.

«Как «объективно» [Штаты] расследуют политически выгодные катастрофы, мы прекрасно знаем», - отметил он.

К американской традиции «расследований» авиакатастроф Рожин относится скептически, и полностью одобряет решение властей Ирана оставить в республике черный ящик разбившегося лайнера. Высылка бортовых самописцев в корпорацию «Боинг» грозит Ирану публикацией очередных фейков об авиакатастрофе, которые выгодны США.

«Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям «Боинга» присоединиться к расследованию в Иране. Можно ожидать, что в ближайшее время дни или недели содержание «черных ящиков» станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели «Боинга», — полагает эксперт.

Лайнер, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины» рухнул у аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 8 членов экипажа и 167 пассажиров, преимущественно с паспортами Ирана, Украины и Канады. Среди версий крушения значатся технические неисправности, которые за последние 15 месяцев унесли жизни 600 пассажиров самолетов семейства «Боинг 737-800», и атака американского беспилотника MQ-1 Predator, обнаруженного средствами слежения недалеко от места трагедии.

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Автор: Антон Долохов
#сша #иран

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